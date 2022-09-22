Восемь млн тенге за билет: сколько стоит уехать из Москвы в Казахстан на фоне мобилизации

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

За 8,3 млн тенге жители Москвы могут купить билет на самолет до Астаны. На фоне новостей о частичной мобилизации в России найти билет на сайтах-агрегаторах на ближайшие дни не так просто. Цены на некоторые из них поражают, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, на сайте Tickets.kz можно найти билеты на ближайшее число – 23 сентября. Предлагается два рейса из Москвы в Астану, правда, с пересадкой в Дубае. Авиакомпания Emirates готова доставить россиян в столицу Казахстана за сумму от 5,7 до 8,3 млн тенге. Причем билет по нижней планке стоимости не включает в себя багаж.

Цены на билеты. Скриншот сайта: Tickets.kz

На дорогу придется потратить более суток с учетом пересадки – 32 и 29 часов соответственно, зато лететь можно с комфортом, в салоне первого класса.

Более приемлемые цены можно найти на поздние даты, например, на 26 сентября. В этом случае можно найти билет за 345 909 тенге.

Цены на билеты. Скриншот сайта: Aviasales.kz

На Aviasales.kz цены на билеты из Москвы в Алматы варьируются от 337 до 482 тысяч тенге за билет в один конец. В пути также придется провести длительное время из-за пересадок в Новосибирске, Бишкеке или Шардже. И лишь один прямой рейс казахстанской авиакомпании Scat может доставить пассажиров за пять часов.

На сайте-агрегаторе Aviata.kz тоже можно найти билеты в ценовом диапазоне от 308 тысяч тенге до 6,7 млн тенге. При этом прямые рейсы обойдутся дешевле.

Представители сайта сообщили, что причина высоких цен на билеты – в большом спросе.

"Пассажиры могли заметить, что цены на авиабилеты из России в ближайшие дни значительно выросли. Причина заключается в большом спросе: все доступные билеты по самым низким ценам раскупают сразу же. То есть, в каждом самолете открыты места по разной цене в рамках тарифов в разных классах, представленных в авиакомпании.

Когда открывается бронирование/покупка билетов на рейс, пассажиры в первую очередь выбирают самые дешевые билеты, и в результате остаются самые дорогие билеты. Выходит, что в моменты и сезоны повышенного спроса билеты на ближайшие даты зачастую отсутствуют или остаются только несколько мест по самым высоким тарифам", — сообщили в компании.

Там отметили, что 21 сентября билеты из Москвы искали в 40 раз чаще, чем неделю назад. Наиболее популярные запросы из столицы России – в Алматы, Астану и Стамбул.

Что касается цен на рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Казахстана, Баку, Стамбул и Ереван, то они менялись в течение 10-15 минут. Либо рейсы целиком исчезали из поиска, потому что все билеты были раскуплены.

Аналогичная картина происходит и в данный момент с рейсами на ближайшие дни в мегаполисы Казахстана.

"Повышенный спрос мы видим в основном из Москвы. При этом есть менее популярные и востребованные направления, по которым, к примеру, летает Qazaq Air. Вот что нам удалось найти: "Омск – Алматы" – 83 648 тенге на 3 октября; "Омск – Астана" – 63 290 тенге на 3 октября; "Новосибирск – Астана" – 148 654 тенге на 3 октября", — отметили в Aviata.kz.

Таким образом, жители соседней страны могут приобрести билеты по более низким ценам, но с вылетом через пару недель. Есть ли такое время в запасе у тех, кто на волне частичной мобилизации пытается выехать из страны, остается под вопросом.

Напомним, вчера Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Ранее Комитет гражданской авиации прокомментировал цены на авиабилеты, отметив, что их стоимость указана с учетом транзита через Дубай, а на прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам "Москва – Алматы" и "Дубай – Алматы" тарифы не менялись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989043-vosem-mln-tenge-za-bilet-skolko-stoit-uehat-iz-moskvy-v-kazahstan-na-fone-mobilizatsii/