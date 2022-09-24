"Расчет в рублях": таксисты и посредники воспользовались ситуацией с наплывом россиян

Люди с сумками. Кадр из видео: КТК

Только за одни сутки со стороны приграничного Оренбурга в Актюбинскую область въехало около 5 тыс. человек. Ситуацией на границе сразу воспользовались таксисты, решив заработать на большом потоке прибывающих россиян, передает КТК.

По данным телеканала, таксисты толпятся у таможенного поста и проблем с клиентами у них нет. Водители подняли цены на услуги. Если раньше просили 5 тысяч тенге с человека, то сейчас расчет в рублях - 1000 (8000 тенге) за одного пассажира. Впрочем, приезжих такой сервис устраивает.

Также, отмечают журналисты, на границе уже вовсю работают посредники. Они пешком переходят на российскую сторону, собирают определенное количество иностранцев, а затем помогают им найти транспорт и жилье в Актобе. Говорят, за отдельную плату готовы даже сопровождать их по городу.

Некоторые прибывающие едут через Казахстан транзитом. Женщин и детей среди них очень мало. В основном - молодые люди. Кто-то планирует остаться в Актобе, а некоторые намерены двигаться дальше.

В последние два дня, говорят пограничники, поток прибывающих из России не останавливается. Главным образом приезжают жители Оренбурга, Уфы и Казани.

Только за одни сутки через пост "Жайсан" прошло уже около 5 тысяч человек. Такого наплыва не припомнят уже давно.

В миграционной службе тоже подтверждают, что количество россиян, прибывающих в регион, действительно увеличилось. Сами гости говорят, что по ту сторону границы своей очереди дожидается по меньшей мере тысяча машин. И поток с каждым часом только растет.

Источник: КТК

Напомним, ранее появились видео с очередями на границе России и Казахстана. Ситуацию прокомментировали государственные органы - КНБ, МВД, КГД, МИД, МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989407-raschet-v-rublyah-taksisty-i-posredniki-vospolzovalis-situatsiey-s-naplyvom-rossiyan/