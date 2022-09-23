"Будем исходить из приоритета нацбезопасности": МИД о массовом прибытии россиян в Казахстан

Люди в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел РК на своем официальном сайте прокомментировало рост числа российских граждан, прибывающих в Казахстан. В ведомстве отметили, что за въездом осуществляется контроль, а также призвали казахстанцев проявить мудрость и гостеприимство.

Подчеркивается, что казахстанско-российское сотрудничество всегда отличалось высоким уровнем доверия и конструктивными подходами. В нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами.

"В отношении обеспокоенности некоторых казахстанцев по поводу роста числа приезжающих в нашу страну граждан Российской Федерации, считаем необходимым разъяснить следующее.

Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК соответственно.

Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны", – отметили представители МИД Казахстана.

Отдельно подчеркивается, что мы живем в правовом государстве, и действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения – пресекаться в административном порядке.

"Государство имеет достаточно механизмов, защитить национальные интересы, которые превыше всего. В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности.

Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест.

Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства", – заявили в министерстве.

Как добавили представители МИД, Казахстан – суверенное и независимое государство, сильная и сплоченная страна.

"Глава государства неоднократно подчеркивал важность единства народа в любой ситуации. Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки.

Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей.

Нами ведется тщательный мониторинг текущей ситуации, и при возникновении серьезных рисков будут приняты соответствующие меры с учетом международного права и национального законодательства.

Полагаем важным доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций", – подытожили в ведомстве.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе. Отмечалось, что приток машин из России в Казахстан вырос на 20% в последние дни.

На фоне ажиотажа из-за частичной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты, например, для жителей Москвы стоимость билета на самолет до Астаны доходила до 8,3 млн тенге.

Сегодня о ситуации на казахстанско-российской границе высказались в Погранслужбе Комитета Национальной безопасности РК. Позже Комитет миграционной службы МВД обратился к казахстанцам в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989324-dostatochno-mehanizmov-zaschitit-natsinteresy-mid-o-pereezde-rossiyan-v-kazahstan/