Бесплатное жилье, еда и вода: как казахстанцы встречают приезжающих россиян в Уральске (видео)

Помощь россиянам. Кадр из видео: YouTube.com/Down Up

Жители Уральска встречают приезжающих в город россиян - гостям предлагают бесплатное жилье, помогают обустроиться, проводят раздачу еды, а местный кинотеатр и вовсе отдал целый зал под ночлег для убежавших от мобилизации граждан соседней страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры оказываемой помощи опубликованы в Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Там демонстрируют, как гостеприимно встречают казахстанцы "беженцев": кто-то раздает плов, кто-то еду и воду прямо из машины. На выходе из вокзала упаковками стоит вода, которую так же можно брать бесплатно.

Как пишет канал, кто-то из жителей предоставляет SIM-карты, кто-то пускает переночевать к себе домой.

"Тем не менее, не всем достается место на ночлег, количество прибывших настолько велико, что городские мечети объявили о готовности принять всех желающих", - пишет паблик.

Между тем, в субботу вечером кинотеатр Cinema Park, расположенный в местном ТРЦ, опубликовал в Instagram обращение своего директора, которая предлагает остановиться на ночлег прямо в кинотеатре.

Она отметила, что "цены бешенные" на съемное жилье, а потому руководство кинотеатра выделило зал для ночлега. Она пригласила всех приходить.

Кроме того, интервью дал волонтер Матвей, который рассказал о текущей ситуации в городе. По его словам, заехали порядка 18 тысяч человек.

"У нас три пропускных пункта. Стоят огромные очереди, люди идут пешком, кто-то - на самокатах. Пеший проход запрещен, только на машинах. Некоторые наживаются и берут немаленькие деньги. Но, в основном, идут навстречу. Вчера стояли 15 машин, кто-то соглашался провезти бесплатно, но люди настолько запуганы, что бесплатное для них кажется обманом", - говорит молодой человек.

По его словам, ситуация в городе позитивная. Жители устраивают приезжих в своих квартирах, кто-то сдает дома и дачи бесплатно, кроме того, в городе проводится раздача еды, а также организован пункт помощи, отметил волонтер.

Помимо того, в Telegram появились чаты, где консультируют россиян по релокации в нашу страну:

Релокация в Актобе

Релокация в Петропавловск

Россияне в Уральске

Релокация переезд Астана Казахстан

Релокация в Казахстан (Алматы)

Костанай чат (Релокация Казахстан) РФ КЗ помощь

Релокация в Казахстан

Напомним, ранее сообщалось, что на границе Казахстана с Россией скопились огромные очереди. Также отмечалось, что в самом Уральске машин с российскими номерами стало значительно больше. В одной из популярных гостиниц свободных мест нет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989532-besplatnoe-zhile-eda-i-voda-kak-kazahstantsy-vstrechayut-priezzhayuschih-rossiyan-v-uralske-video/