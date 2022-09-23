МВД обратилось к казахстанцам из-за притока россиян

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Комитет миграционной службы МВД в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Казахстан выступил с официальным заявлением, сообщается на официальном медиапортале министерства Polisia.kz.

И.о. председателя КМС МВД Аслан Аталыков подчеркнул, что уполномоченные и правоохранительные органы ведут контроль за соблюдением законодательства иностранцами.

"В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из РК и правил осуществления миграционного контроля.

Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства", - отметил он.

Аталыков пояснил, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в РК для граждан государств-участников ЕАЭС заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Казахстана.

"Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через государственную границу РК в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев", - добавил глава ведомства.

Подчеркивается, что органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания.

"Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования.

В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. – сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана.

При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тысячи, что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ", - добавил Аталыков.

Он подчеркнул, что статистика указывает на определенную дисциплинированность россиян в Казахстане по соблюдению сроков пребывания.

В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет, напомнил спикер.

"При получении разрешения на временное проживание, дающее в предусмотренных законом случаях право иностранцу пребывать в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, лечения и других исчерпывающих оснований, миграционная служба имеет полную информацию об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль", - уточнил и.о. председателя КМС МВД РК.

Подчеркивается, что миграционная служба МВД Казахстана работает в штатном режиме.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Между тем накануне Дмитрий Песков заявил, что информация касательно очередей на границах и о том, что люди скупают авиабилеты, чтобы улететь из России, слишком преувеличена.

Также мы писали, что на фоне ажиотажа из-за частичной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты, например, для жителей Москвы стоимость билета на самолет до Астаны доходила до 8,3 млн тенге.

Сегодня о ситуации на казахстанско-российской границе высказались в Погранслужбе Комитета Национальной безопасности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989249-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-pritoka-rossiyan/