"Переживаем депрессию": внук Пугачевой эвакуировался из Лос-Анджелеса

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков сделал заявление на фоне пожаров в Лос-Анджелесе и сообщил, что находится в безопасности.

По данным Telegram-канала Mash, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, живущий в Лос-Анджелесе, покинул город после пожаров. Он написал, что с его родными все хорошо, и добавил, что сочувствует всем, кто вынужден остаться.

Как сообщает РБК со ссылкой на Stories Преснякова (на момент написания статьи исчезли из профиля), он сообщил, что находится в безопасности.

"Мы живем в стрессовом состоянии уже три дня, мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Переживаем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя", - написал Пресняков.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. По последним данным, число жертв масштабного лесного пожара выросло до 24.

Ранее сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе. Власти Калифорнии обвинил также миллиардер Илон Маск.

На прошлой неделе стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы. Сообщалось также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.