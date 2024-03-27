Теракт в "Крокусе": 143 заявления о пропавших поступило в Следком России

В Следственный комитет России поступило 143 заявления о пропавших во время теракта в "Крокусе". Из них на данный момент опознано 84 тела погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. Из них на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия.

"С применением новейших криминалистических средств проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению, изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, следствие, по данным СК России, анализирует использование обвиняемыми интернета для планирования и совершения преступления. Также изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов.

Между тем, МЧС России опубликовало предварительный список погибших в результате теракта. Список сформирован по данным Минздрава России на 22:15 (прим.ред. - по времени Астаны). В списке значатся 143 человека.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Отмечалось, что здесь должен был состояться концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу.

Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта в Московский суд поступили материалы в отношении еще одного фигуранта по делу о теракте - гражданине Кыргызстана.

Накануне также сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Сообщается также, что в результате теракта погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.

По последним данным, до 360 возросло число пострадавших в теракте в "Крокусе".