Торегали Тореали представил клип, во время съемок которого случился скандал на Кольсае

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали презентовал клип, во время съемок которого случился скандал с гидом на Кольсае. Оказалось, что песня посвящена его любимой супруге Толкын, передает NUR.KZ.

Накануне Торегали Тореали сообщил фанатам в соцсети о скором выходе его нового клипа "Менің Толқыным", в котором снималась и его супруга.

"Завтра состоится премьера клипа, который был снят на Кольсае с приключением", - отметил он в сторис.

Сторис Торегали Тореали. Скриншот: instagram.com/toregalitoreali

Напомним, неприятный инцидент с участием Торегали Тореали произошел в конце сентября прошлого года. Исполнителя обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах.

После певца захейтили в соцсетях. Также стало известно, что на артиста завели дело после инцидента на Кольсае и водворили в ИВС.

Пострадавший Бекарыс Кожбанов рассказал подробности инцидента. А Торегали Тореали озвучил позже свою версию конфликта.

Артист вышел под залог в 10 млн тенге, а после рассказал, что они с гидом помирились. Уголовное дело в отношении Торегали Тореали закрыли.

Отметим, что клип очень понравился ценителям творчества артиста. Они пожелали Торегали и его супруге счастья и крепкой любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2015349-toregali-toreali-predstavil-klip-vo-vremya-semok-kotorogo-sluchilsya-skandal-na-kolsae/