Какими неожиданными образами удивили фанатов казахстанские звезды в этом году

Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Звезды шоу-бизнеса любят привлекать к себе внимание, примеряя разные образы. Однако, как оказалось, даже привыкшую к перевоплощениям артистов публику можно удивить. В этой подборке расскажем о самых неожиданных образах казахстанских звезд, шокировавших фанатов в 2022 году.

Кайрат Нуртас поэкспериментировал со внешностью, появившись с пышными усами и густой бородой. Это стало большой неожиданностью для фанатов, тем более, что вместе с появлением растительности на его лице исчезли легендарные черные очки артиста.

В этом году неожиданный образ примерил и Али Окапов. Фолловеры сравнили его в этом образе с Джонни Деппом, а некоторые отметили, что он похож на героя сериала "Острые козырьки".

"Когда хотел Тома Шелби, а получился Ильич", - отшутился артист.

А вот Димашу Кудайбергену, отрастившему бороду, фанаты посоветовали срочно ее сбрить. Конечно, были и те, кто заявил, что борода придает Димашу брутальности. Однако большая часть поклонников пришла к выводу, что растительность не к лицу кумиру миллионов.

Жаркынай Ханайым поделилась шуточным видео, на котором предстала в образе бородатого мужчины в шляпе. "Сердцеед", которого сыграла Жаркынай, спел гимн жадных мужчин и рассмешил подписчиков.

Коротко подстиженный Санжар Мади удивил своих фанатов. С новой стрижкой его сравнили с Брэдом Питтом. Оказалось, что с густой шевелюрой актер расстался ради роли в боевике, рассказывающем о подвигах бойцов спецназа "Беркут".

В образе бойца спецназа Санжар украл сердца многих представительниц прекрасной половины человечества.

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Для креативной фотосессии Айсауле Бакытбек примерила неожиданный образ. Фанаты предположили, что поразительное перевоплощение было приурочено к Хэллоуину. Многие признались, что для них видеть Айсауле в таком образе непривычно, но отметили, что это получилось очень стильно.

Айгуль Иманбаева шокировала фолловеров своими образами. Она предстала платиновой блондинкой со стрижкой каре. А после и вовсе запечатлелась лысой. Конечно, ее верные поклонники поняли, что все эти образы Айгуль примерила для роли в кино.

Блонд и кудри примерил молодой актер и спортсмен Еркебулан Токтар. Новый образ артиста разделил его поклонников на два лагеря - одним образ пришелся по душе, другие пожелали, чтобы актер вновь стал брюнетом.

Непривычным оказался для зрителей и новый образ Аяна Отепбергена. Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" кардинально сменил имидж. Из бесстрашного батыра Таймаса он превратился в современного красавчика и стилягу. Именно так назвали его девушки, восхитившись преображением любимого актера.

Мадина Садвакасова и вовсе не боится экспериментов. Певица примерила образ из фильма "Черная пантера", чем потрясла своих поклонников. В адрес артистки посыпались комплименты от фанатов и упреки от моралистов.

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002770-kakimi-neozhidannymi-obrazami-udivili-fanatov-kazahstanskie-zvezdy-v-etom-godu/