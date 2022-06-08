"Ура, кудряшки!": ставший блондином Еркебулан Токтар снова шокировал фанатов

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар, недавно сменивший имидж ради роли, снова поразил поклонников своим перевоплощением. Новый образ актера со светлыми кудрями поделил армию его фанатов на два лагеря, передает NUR.KZ.

Еркебулан удивил своих фанатов, кардинально сменив цвет волос и став блондином. Актер отметил, что на такой эксперимент со внешностью решился ради роли в новом кинопроекте. В этот раз он ошеломил подписчиков в Instagram, разместив новое фото в своей ленте.

"Ну как?" - спросил он своих поклонников.

Новый образ актера оказался несколько непривычным для многих его фанатов. Ведь теперь блондин Еркебулан стал еще и кудрявым. Его читательская аудитория разделилась на два противоположных лагеря - одним образ понравился, другие раскритиковали перевоплощение молодого актера.

"Новый солист группы Ninety One", "Круто", "Мой краш", "Стал похож на американских бабушек", "Брось, брат, это уже не идет тебе, убери", "Джентльмен", "Это ошибка", "Фотомодель", "Ура, кудряшки!", "Как терминатор", "Ты мое сердце ранил", "Какой бы ни была прическа, ты красавчик", "Вообще-то, тебе черный цвет волос больше идет, но работа есть работа", "Ди Каприо", "Элвис Пресли", - написали они.

Актер также показал в сторис своего Instagram видео со съемочной площадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973197-ura-kudryashki-stavshiy-blondinom-erkebulan-toktar-snova-shokiroval-fanatov/