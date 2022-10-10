"Брутальность зашкаливает": Санжар Мади появился в образе бойца спецназа (видео)

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади разместил в соцсети видео в новом кинообразе. Актер в форме бойца спецназа впечатлил восхищенных фанатов, которые назвали его брутальным, передает NUR.KZ.

"Беркут", - коротко подписал Санжар видео, которое опубликовал на своей страничке в Instagram. Актер отметил, что занят в съемках нового фильма про спецназ.

Вместе с Санжаром в новом боевике также снимаются Асылхан Толепов, Даурен Сергазин и другие звезды казахстанского кино. Ранее совместное фото Мади, Толепова и Сергазина очаровало Казнет.

"Брутальность зашкаливает, слишком крутое видео", "Четко! В конце сцены с захватом снимает шлем и женщины влюбляются", "Любим, ценим своих мужчин! Вы у нас самые смелые и безумно харизматичные!", "Солидно", "Король", "Какой мужчина! Ух!" - оставили свои реакции пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991977-brutalnost-zashkalivaet-sanzhar-madi-poyavilsya-v-obraze-boytsa-spetsnaza-video/