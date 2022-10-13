"Красавчик и стиляга": сменивший имидж актер Аян Отепберген удивил фанатов

Аян Отепберген. Фото: instagram.com/otepbergen_ayan

Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" Аян Отепберген удивил фанатов сменой имиджа. Они отметили, что он "красавчик" и "стиляга", а некоторые заявили, что им по душе его прежний образ, передает NUR.KZ.

"Не рой яму другому, сам в нее попадешь", - подписал Аян свои новые фотографии, которые разместил в Instagram.

Отметим, что актер полюбился зрителям по роли бесстрашного батыра Таймаса, который бок о бок сражался с другом Сартаем, освобождая родную землю от захватчиков.

Новый стиль Аяна несколько удивил его поклонников, но многим пришелся по душе. А некоторые решили, что этот стиль актеру не к лицу.

"Как всегда, особенный", "Это не ваш стиль, бро", "Где ваши черные волосы? Но вы все равно огонь", "Пятый год фанатею от вас, когда вы приедете в Кыргызстан?", "Краш", "Красавчик и стиляга", "О, май гад", "Образ сногсшибательный", "Стиль топ, брат", "А улыбка чего стоит", - отреагировали пользователи Казнета.

Аян Отепберген - талантливый казахстанский актер, который сыграл в фильмах "Казахское ханство. Алмазный меч", "Рэкетир-2", "Томирис", "Зеркала" и других кинопроектах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992471-krasavchik-i-stilyaga-smenivshiy-imidzh-akter-ayan-otepbergen-udivil-fanatov/