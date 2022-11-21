Мадина Садвакасова шокировала фанатов неожиданным образом

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова примерила неожиданный образ и удивила своих фанатов. Перевоплощение артистки вызвало неоднозначную реакцию в Сети, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова опубликовала новое видео в Instagram.

"Сядьте поудобнее перед тем, как посмотреть этот видео. Из какого фильма образ?" - спросила Мадина своих фанатов.

Новый образ певицы удивил ее подписчиков и вызвал бурную реакцию. Поклонники разделились на два лагеря - одним необычный образ понравился, другим - совсем нет.

"Первый образ - природная красота, второй образ - Боже упаси!", "Зачем такой ужасающей делать себя", "Вы огонь", "Как всегда, красавица. Люди сначала бы на себя посмотрели, потом уже писали негатив кому-то", "Первый образ мне понравился, а второй - как бы во сне не приснился", "Стала похожа на актрису из фильма "Черная пантера", "Я испугалась", "Вы волосы отрезали?" - отреагировали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998289-madina-sadvakasova-shokirovala-fanatov-neozhidannym-obrazom/