"Ох уж эта бородка": Али Окапов удивил фанатов, примерив неожиданный образ

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов поделился новой фотосессией, которая впечатлила его подписчиков. Они отметили, что артисту очень подходит новый образ, передает NUR.KZ.

Али запечатлелся в строгом пальто, костюме и галстуке, образ дополнили кожаные перчатки и кепка. Атмосферные фотографии пришлись по душе его фанатам, они оставили свои отзывы. Некоторые сравнили его с американским актером Джонни Деппом, другие решили, что он схож с героем сериала "Острые козырьки".

"Ленин", "Усики мы прошли, ох уж эта бородка", "Острые козырьки", "Красавчик!", "У вас глаза добрые, не похож на хулигана", "Джонни Депп", "У Али такой пронзительный взгляд", "Брутально", - отметили вдохновленные фолловеры.

Фото прокомментировала и супруга Али - кобызистка Акерке Буркитбай. Она отметила пост "огненным" смайликом.

Сам же Окапов отреагировал на комментарий подписчика, который сравнил его с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным.

"Когда хотел Тома Шелби, а получился Ильич", - шутливо заметил он.

Артист признался, что ему всегда импонировал стиль, который был использован при создании образа.

"Конечно, образ вдохновлен сериалом "Острые козырьки". В этом случае прочувствовать образ "от внешнего к внутреннему" помогает атрибутика", - написал он.

Ранее Али Окапов опубликовал в Сети архивный снимок своих родителей и восхитил фанатов. Кроме того, исполнитель рассказал об ужасе, испытанном во время январских беспорядков в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957443-oh-uzh-eta-borodka-ali-okapov-udivil-fanatov-primeriv-neozhidannyy-obraz/