"Не узнать совсем": Айгуль Иманбаева шокировала фанатов необычными образами (фото, видео)

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева удивила подписчиков в соцсети своим перевоплощением. Она примерила необычные для себя образы, которые получили оценку фанатов, передает NUR.KZ.

Перед своими подписчиками Айгуль Иманбаева предстала платиновой блондинкой со стрижкой каре.

"Привет, друзья! Как вам мой сегодняшний образ? Мне идет? Есть среди моих читателей те, кто носит парики?" - спросила Айгуль своих подписчиков в Instagram. Актриса добавила хештеги "кино", "скоро", "процесс".

Мнения поклонников разделились.

"Это образ холодной женщины", "Парик вам так идет", "Совсем не идет", "Вы красавица, будьте той Айгуль Иманбаевой, которую мы знаем", "Для образа можно", "Красавице все к лицу", - отметили пользователи Казнета.

Днем ранее артистка продемонстрировала другой образ, который шокировал ее фанатов. Одни решили, что Айгуль и правда рассталась со своими локонами, другие выразили уверенность в том, что это грим.

"Зачем вы побрились налысо?", "Я испугалась", "Волосы принесла в жертву искусству", "Не узнать совсем", "Не занимайтесь ерундой, комментаторы, видно же, что это съемки", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989238-ne-uznat-sovsem-aygul-imanbaeva-shokirovala-fanatov-neobychnymi-obrazami-foto-video/