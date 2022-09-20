"Ну и нежданчик!": новый образ Санжара Мади удивил его поклонников (видео)

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади удивил своих фанатов преображением. Актера с новой стрижкой сравнили с молодым Брэдом Питтом. Образ Санжара оценили и его звездные коллеги, передает NUR.KZ.

"Мой компьютер - очистить корзину. А теперь, какой образ вам нравится - первый или второй?" - спросил Санжар своих подписчиков в Instagram.

Пользователи соцсети, в числе которых его звездные коллеги, оставили свои отзывы.

"Зачем так сделал? С длинными лучше было", - отреагировала актриса Бибигуль Актан.

А Дина Тасбулатова, Алия Ануарбек и Айнур Ильясова сопроводили видео огненными смайликами.

Фанаты заметили, что актер помолодел с новой стрижкой.

"Как? Как будто вы вернулись в образ Жана", "Вау, классно выглядите", "О, помолодел аж лет на 10", "Помолодел, как будто с обратной стороны", "Вам любой образ супер! Тут ваша харизма все представляет в лучшем свете", "Красава", "В армию?", "С короткой стрижкой очень идет. Я прям влюбилась", "Любой образ к лицу, второй - как молодой Брэд Питт", "И тут мое сердце остановилось", "Ого! Ну и нежданчик!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988620-nu-i-nezhdanchik-novyy-obraz-sanzhara-madi-udivil-ego-poklonnikov-video/