"Очень стильно": Айсауле Бакытбек удивила Казнет неожиданным образом

Айсауле Бакытбек. Кадр из видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Отечественный блогер Айсауле Бакытбек примерила неожиданный образ и удивила своих подписчиков в соцсети. Многие отметили, что перевоплощение оказалось очень креативным, другие заявили, что им непривычно видеть Айсауле такой, передает NUR.KZ.

Кадры, где Айсауле запечатлена в новом образе, появились в ее Instagram-аккаунте. Блогер не стала сопровождать видео комментарием, а лишь добавила смайлик в виде тыквы. Фанаты предположили, что образ приурочен к Хэллоуину.

Креативный образ подписчики оценили высоко, но некоторые признались, что для них это несколько непривычно.

"Очень стильно", "Без бровей очень странно, конечно", "На вкус и цвет товарищей нет, стиль не по мне", "Холодная красота", "Вау", "Где брови?", "Для Хэллоуина самое то", "Не ожидала", "Креативно", "Дива", - гласят комментарии.

Ранее Айсауле Бакытбек примерила яркий образ и впечатлила пользователей Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993318-ochen-stilno-aysaule-bakytbek-udivila-kaznet-neozhidannym-obrazom/