"На мужа похожа": Жаркынай Ханайым в образе мужчины удивила фанатов

Жаркынай Ханайым в образе мужчины. Кадр из видео: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная певица и актриса Жаркынай Ханайым поделилась в соцсети шуточным видео, снятым в стиле TikTok. Артистка примерила образ сердцееда и спела "гимн жадных мужчин", передает NUR.KZ.

Поклонники не перестают удивляться артистическими способностями своей любимицы. В этот раз Жаркынай перевоплотилась до неузнаваемости для видео в стиле TikTok. В шляпе, с бородой и усами Жаркынай напомнила подписчикам в Instagram отца ее ребенка.

"На мужа похожа", "Копия Айдар", "О Боже, как вы похожи с мужем, только не говорите, что вы развелись!", "Вы похожи на отца Айланы", "Это муж один в один", "Да они похожи с мужем и это судьба, но муж поздно поймет об этом", - написали пользователи Казнета.

Напомним, осенью прошлого года Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек устроили той в честь дня рождения дочери. Немногим позже пару заподозрили в разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980043-na-muzha-pohozha-zharkynay-hanayym-v-obraze-muzhchiny-udivila-fanatov/