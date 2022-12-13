Кайрат Нуртас появился с пышными усами и бородой (видео)

Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас кардинально сменил свой имидж. Он появился с пышными усами и густой бородой, свое перевоплощение артист показал в соцсети, передает NUR.KZ.

Накануне Кайрат Нуртас удивил фанатов неожиданным образом, появившись на байке в шлеме с горящей алой розой в руках. Артист намекнул, что скоро его зрителей ожидает нечто интересное.

В этот раз Кайрат примерил другой образ. Свое появление с пышными усами и бородой Кайрат прокомментировал тем, что готовит сюрприз для фанатов. Очевидно, что образ был выбран для новой фотосессии, поскольку Кайрат отметил аккаунт фотографа.

"Завтра ожидайте от меня хороших новостей", - подписал он к видео, которое разместил в сторис Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001353-kayrat-nurtas-poyavilsya-s-pyshnymi-usami-i-borodoy-video/