Токаев направил телеграмму Эрдогану на следующий день после визита в Турцию
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с благодарностью за теплый прием в Анкаре, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По информации Акорды, в телеграмме Токаев выразил искреннюю благодарность "за теплый прием в Анкаре в ходе его недавнего официального визита".
"Президент Казахстана считает, что состоявшиеся в турецкой столице переговоры свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне двустороннего сотрудничества в духе братской дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства.
Казахстан высоко ценит взаимодействие с Турцией в рамках ООН, ОТГ и других международных организаций, а также признателен за неизменную поддержку процесса институционализации СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии - прим.ред.)", - сказано в сообщении.
Визит Токаева в Турцию
Напомним, визит Токаева в Турцию начался 28 июля. В аэропорту Эсенбога главу Казахстана лично встретил Реджеп Тайип Эрдоган. В авиагавани главы государств провели краткую беседу, а позже на одной машине выехали из аэропорта в Анкару.
ТРК президента Казахстана показал, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции. После в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.
Во время встречи Эрдоган поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая.
После этого Токаев и Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ. Во время встречи с журналистами Токаев и Эрдоган высказались о военных конфликтах в мире и реформировании ООН.
Вчера также Эрдоган наградил Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики - орденом Devlet Nişanı. А сегодня Эрдоган опубликовал в соцсетях несколько постов, посвященных визиту Касым-Жомарта Токаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2265732-tokaev-napravil-telegrammu-erdoganu-na-sleduyushchiy-den-posle-vizita-v-turciyu/
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