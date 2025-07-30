"Благодарю дорогого брата": Эрдоган посвятил несколько постов в Instagram визиту Токаева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей Instagram-странице несколько постов, посвященных визиту Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

На странице главы Турции, за которой следят порядка 11,6 млн человек, появилось три публикации, посвященные визиту казахстанского президента.

В первом посте Эрдоган поделился серией снимков с Токаевым и рассказал о торговых отношениях между двумя странами, назвав Казахстан крупнейшей экономикой региона.

"Казахстан продлил срок освобождения от визы для граждан Турции до 90 дней. Благодарю моего дорогого брата Токаева за это решение", - говорится в подписи к посту.

Во втором посте глава Турции тепло высказался о казахстанском лидере.

"Президент Казахстана, мой дорогой брат Токаев, решительными шагами, которые он предпринимал со дня вступления в должность, показал, что он близкий друг Турции.

Мы наградили его нашей государственной медалью за уникальный вклад в турко-казахстанское братство. Пусть Аллах увековечит нашу солидарность", - написал Эрдоган.

В третьем посте опубликовано видео с подборкой основных моментов визита Токаева в Турцию.

Кроме того, турецкий президент впервые сделал репост на своей странице, разместив здесь публикацию из Instagram-аккаунта Токаева.

К слову, на странице Токаева также появилось несколько постов, посвященных визиту в Турцию.

Визит Токаева в Турцию

Напомним, визит Токаева в Турцию начался 28 июля. В аэропорту Эсенбога главу Казахстана лично встретил Реджеп Тайип Эрдоган. В авиагавани главы государств провели краткую беседу, а позже на одной машине выехали из аэропорта в Анкару.

ТРК президента Казахстана показал, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

Вчера, 29 июля, в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева.

Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

Во время встречи Эрдоган поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

После этого Токаев и Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ. Во время встречи с журналистами Токаев и Эрдоган высказались о военных конфликтах в мире и реформировании ООН.

Вчера также Эрдоган наградил Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики - орденом Devlet Nişanı.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.