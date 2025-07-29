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    Политика
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      "Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана": Эрдоган наградил Токаева

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
      Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики - орденом Devlet Nişanı, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, после получения награды Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять высшую государственную награду Турецкой Республики.

      "Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов - узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение.

      Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива - символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества", - сказал президент Казахстана.

      Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.

      "Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с Вашей деятельностью. Сегодня Ваша страна входит в двадцатку ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти.

      Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа", - сказал он.

      Реджеп Тайип Эрдоган отметил значительный вклад президента Касым-Жомарта Токаева в укрепление многопланового сотрудничества между двумя странами.

      "Под мудрым руководством уважаемого Касым-Жомарта Токаева Казахстан стал центром мира и стабильности в своем регионе. В Турции искренне рады достижениям братского Казахстана. Высокой оценки также заслуживает вклад Вашей страны в институционализацию Организации тюркоязычных государств. Вы неоднократно доказывали, что являетесь истинным другом Турции и турецкого народа. Именно поэтому я считаю большой честью вручить Вам высшую награду Турецкой Республики. Уверен, что этот орден станет символом нерушимой дружбы между нашими странами", - сказал президент Турции.

      В торжественной церемонии приняли участие турецкие общественные деятели, представители творческой интеллигенции и деловых кругов, а также около 80 представителей дипломатического корпуса.

      Визит Токаева в Турцию

      Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.

      Кроме того, в телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

      Сегодня в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

      Во время встречи Эрдоган поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. После этого Токаев и Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ.

      Также сообщалось, что Токаев и Эрдоган высказались о военных конфликтах в мире и реформировании ООН.

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