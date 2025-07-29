Как Токаева встретили в президентском дворце в Анкаре (фото)
Опубликовано:
В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, в честь прибытия президента Казахстана в Турцию был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж главы государства сопровождала конная гвардия.
Сообщается, что Касым-Жомарта Токаева лично встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.
Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2270169-kak-tokaeva-vstretili-v-prezidentskom-dvorce-v-ankare-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах