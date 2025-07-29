Как Токаева встретили в президентском дворце в Анкаре (фото)

В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, в честь прибытия президента Казахстана в Турцию был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж главы государства сопровождала конная гвардия.

Сообщается, что Касым-Жомарта Токаева лично встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.

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