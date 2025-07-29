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    Политика
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      "Казахстан всегда рад успехам Турции": о чем говорил Токаев во время визита в Анкару

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев в Анкаре
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ, в ходе которого президент Казахстана выступил с речью, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.

      "Каждый визит в страну, с которой нас связывают общие корни, имеет особое значение для обоих народов. Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турецкая Республика отмечает свой вековой юбилей историческими достижениями, уверенно вступив в новую эру.

      Благодаря взвешенной внешней политике уважаемого президента, Турция признана во всем мире авторитетным и влиятельным государством. В основе этих свершений лежат единство, мудрость и стойкость турецкого народа. Покорение подобных высот, без сомнений, стало возможным благодаря самоотверженной деятельности президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наши граждане искренне уважают президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ. Казахстан всегда рад успехам Турции и желает ей светлого будущего", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

      Президент отметил, что отношения между двумя странами переросли в расширенное стратегическое партнерство, и выразил уверенность в том, что завершившиеся плодотворные переговоры выведут двусторонние связи на новый уровень.

      "Сегодня мы провели 5-ое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и рассмотрели приоритетные направления, которые придадут новый импульс нашему взаимодействию. Были подписаны важные межправительственные документы, призванные активизировать контакты в различных отраслях.

      Турция является одним из наших основных стратегических партнеров в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Особое внимание было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота. В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 млрд долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал", - сказал глава государства.

      По словам Токаева, в настоящее время в нашей стране работают около 4 тыс. турецких компаний. Совместно с ними реализован ряд проектов на сумму 6 млрд долларов.

      Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 млрд долларов.

      "В качестве открытого и надежного партнера мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам и приглашаем ваши компании к участию в масштабных долгосрочных проектах. Прекрасные возможности открываются для укрепления транспортно-логистических связей. Нам следует максимально использовать стратегическое расположение наших стран.

      В настоящее время около 85% грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море.

      Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям", - заявил президент.

      В ходе переговоров сторонами была отмечена важность взаимодействия в энергетическом секторе.

      "В настоящее время по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 млн тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов", - добавил глава государства.

      Касым-Жомарт Токаев назвал сельское хозяйство еще одной важной отраслью для взаимодействия. Он подчеркнул, что наша страна вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Турции и затронул вопрос экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

      В выступлении была отмечена заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, поскольку наша страна придает большое значение цифровизации сельского хозяйства, повышению производительности труда и развитию перерабатывающей промышленности.

      Президент упомянул значительные достижения Турции в оборонной и военно-технической сферах и поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025.

      Одной из тем переговоров стала совместная разработка IT-технологий. Глава государства остановился на достижениях нашей страны в этой сфере, подчеркнув, что открываются широкие возможности для укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией в сфере IT.

      Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приоритетное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В первую очередь были рассмотрены вопросы развития контактов в сферах образования и науки.

      "В настоящее время более 12 тыс. наших студентов обучаются в Турции, а 300 турецких студентов - в высших учебных заведениях Казахстана. Выражаю благодарность президенту и правительству Турции за оказанную поддержку.

      В Туркестанской области уже много лет успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. В Южно-Казахстанском педагогическом университете будет открыт филиал одного из ведущих учебных заведений Турции - университета Гази. Кроме того, начаты работы по открытию двух школ Фонда "Маариф", что станет поистине значимым событием.

      В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, ведется подготовка к учреждению филиала Высшего учебного заведения "Медиполь Стамбул" на базе Медицинского университета Астана.

      Мы достигли договоренности о подготовке и повышении квалификации отечественных медицинских работников в ведущих клиниках Турции. Кроме того, мы заинтересованы в продолжении перспективных начинаний и дальнейшем укреплении связей в сферах образования, туризма и медицины.

      В целях углубления многоплановых связей было принято решение о предоставлении гражданам Турции права на безвизовое пребывание на территории Казахстана сроком до 90 дней. Считаю этот шаг особенно важным для туристов и бизнесменов. Уверен, что подобные инициативы укрепят нашу дружбу, повысят взаимное доверие и откроют путь к новым достижениям", - поделился планами президент.

      Визит Токаева в Турцию

      Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Отмечалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

      Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.

      Кроме того, в телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

      Сегодня в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

      Во время встречи Эрдоган поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

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