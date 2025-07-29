"Ваше превосходительство": как оформили улицы Анкары к приезду Токаева
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В телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале телерадиокомплекса президента Казахстана опубликовали видео, на кадрах которого видно, что на баннерах в столице Турции поместили изображение Касым-Жомарта Токаева.
"Ваше превосходительство, господин президент Касым-Жомарт Токаев, добро пожаловать в Турцию", - написано на баннерах с изображением лидеров Казахстана и Турции.
По данным Борт №1, в честь приезда Токаева центральные улицы Анкары были украшены специальными баннерами.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Тогда сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.
До этого президенты Казахстана и Турции встречались в ноябре 2024 года в Баку на Всемирном климатическом саммите. Тогда главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2269905-vashe-prevoshoditelstvo-kak-oformili-ulicy-ankary-k-priezdu-tokaeva/
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