Токаев и Эрдоган высказались о военных конфликтах в мире и реформировании ООН

В ходе брифинга для СМИ Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Акорды, главы государств обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов.

Президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта.

"Это является убедительным свидетельством Вашего авторитета и влияния. Наши страны придерживаются общей точки зрения относительно необходимости реформирования ООН. Казахстан отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене. Казахстанская дипломатия будет уделять особое внимание дальнейшему развитию Организации тюркоязычных государств.

Мы продолжим совместную работу с турецкой стороной в этом направлении и объединим усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Выражаю особую признательность за поддержку международных инициатив Казахстана, в том числе за вклад Турции в работу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал глава нашего государства.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.

"Казахстан - крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений - от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны.

Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута - современного аналога исторического Шелкового пути", - сообщил Президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган затронул вопросы сотрудничества в сфере туризма, выразив признательность Касым-Жомарту Токаеву за принятое Казахстаном решение о возможности безвизового пребывания граждан Турции в течение 90 дней.

В завершение своего выступления глава нашего государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за состоявшиеся плодотворные переговоры и пригласил его посетить Казахстан в удобное время.

Визит Токаева в Турцию

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Отмечалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.

Кроме того, в телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

Сегодня в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

Во время встречи Эрдоган поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

После этого Токаев и Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.