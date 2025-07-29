"Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!": Эрдоган тепло обратился к Токаеву

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!": Эрдоган тепло обратился к Токаеву

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
      Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

      Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      В ходе заседания глава нашего государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

      "Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества.

      У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более 60 договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 млрд долларов. Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиарда долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.

      "Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

      Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма", - заявили в Акорде.

      Также особо были подчеркнуты тесные образовательные связи между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы Фонда "Маариф", а также филиалы ведущих учебных заведений Турции.

      По инициативе Касым-Жомарта Токаева в декабре прошлого года в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.

      Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане.

      Совещание с участием Токаева и Эрдогана
      Совещание с участием Токаева и Эрдогана. Фото: Акорда

      Президент Турции поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

      "Мы придаем особое значение сотрудничеству с Вашей страной. Сегодня двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.

      Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до 15 млрд долларов", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

      На заседании Совета с докладами с казахстанской стороны выступили министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транспорта Нурлан Сауранбаев, с турецкой стороны - министр иностранных дел Хакан Фидан.

      Кроме того, по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой

      В рамках официального визита главы государства в Анкару были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

      Визит Токаева в Турцию

      Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Тогда сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

      Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.

      Кроме того, в телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

      Сегодня в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.