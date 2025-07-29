"Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!": Эрдоган тепло обратился к Токаеву

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания глава нашего государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

"Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества.

У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более 60 договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 млрд долларов. Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиарда долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.

"Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма", - заявили в Акорде.

Также особо были подчеркнуты тесные образовательные связи между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы Фонда "Маариф", а также филиалы ведущих учебных заведений Турции.

По инициативе Касым-Жомарта Токаева в декабре прошлого года в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане.

Совещание с участием Токаева и Эрдогана. Фото: Акорда

Президент Турции поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

"Мы придаем особое значение сотрудничеству с Вашей страной. Сегодня двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.

Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до 15 млрд долларов", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

На заседании Совета с докладами с казахстанской стороны выступили министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транспорта Нурлан Сауранбаев, с турецкой стороны - министр иностранных дел Хакан Фидан.

Кроме того, по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой

В рамках официального визита главы государства в Анкару были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

Визит Токаева в Турцию

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Тогда сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.

Кроме того, в телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

Сегодня в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

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