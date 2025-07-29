Токаев и Эрдоган провели переговоры в Анкаре: стали известны подробности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели переговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По сообщению Акорды, президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

"Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень", - сказано в сообщении.

Визит Токаева в Турцию

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Тогда сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Накануне Токаева в Анкаре встретил Реджеп Тайип Эрдоган. После президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту. Позже президенты Казахстана и Турции на одной машине выехали из аэропорта Эсенбога в Анкару.

Кроме того, в телерадиокомплексе президента Казахстана показали, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции.

Сегодня в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева.

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