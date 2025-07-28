Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию (фото, видео)
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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию - его встретил Реджеп Тайип Эрдоган, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В столичном международном аэропорту Эсенбога президента Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В честь Токаева у трапа был выстроен почетный караул.
Акорда также сообщает, что президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту.
"Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, на днях сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Тогда сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Отметим, что в последний раз президенты Казахстана и Турции встречались в ноябре 2024 года в Баку на Всемирном климатическом саммите.
Тогда главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.
А президент Турции вместе с супругой прилетал в Астану летом прошлого года, он тогда участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2269860-tokaev-pribyl-s-oficialnym-vizitom-v-turciyu/
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