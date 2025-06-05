Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Болгарии прилетит в Казахстан по приглашению Токаева

Опубликовано:

Румен Радев
Румен Радев. Фото: x.com/PresidentOfBg

Президент Болгарии Румен Радев посетит Астану 8-9 июня по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, – пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.

А согласно информации на сайте посольства РК в Болгарии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года.

В январе 1994 года в Казахстане открылось посольство Болгарии.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Болгарии является Виктор Темирбаев.

Напомним, на прошлой неделе в Астану прилетала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Токаев лично встретил ее в аэропорту.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры. Добавим, что Джорджа Мелони в свою очередь сегодня назвала Токаева "одним из наиболее прагматичных лидеров".

После этого Токаев предложил открыть в Казахстане филиалы итальянских вузов. Кроме того, Токаев высказался о тарифных конфликтах в мире.

Еще президент Казахстана назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони самым заметным политическим деятелем современности. А в Акорде показали фото, на котором Мелони запечатлена в чапане.

В итоге Токаев, лидеры стран Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Астане подписали совместную декларацию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2252440-prezident-bolgarii-priletit-v-kazahstan-po-priglasheniyu-tokaeva/