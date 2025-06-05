Президент Болгарии прилетит в Казахстан по приглашению Токаева

Президент Болгарии Румен Радев посетит Астану 8-9 июня по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, – пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.

А согласно информации на сайте посольства РК в Болгарии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года.

В январе 1994 года в Казахстане открылось посольство Болгарии.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Болгарии является Виктор Темирбаев.

Напомним, на прошлой неделе в Астану прилетала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Токаев лично встретил ее в аэропорту.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры. Добавим, что Джорджа Мелони в свою очередь сегодня назвала Токаева "одним из наиболее прагматичных лидеров".

После этого Токаев предложил открыть в Казахстане филиалы итальянских вузов. Кроме того, Токаев высказался о тарифных конфликтах в мире.

Еще президент Казахстана назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони самым заметным политическим деятелем современности. А в Акорде показали фото, на котором Мелони запечатлена в чапане.

В итоге Токаев, лидеры стран Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Астане подписали совместную декларацию.