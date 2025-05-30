Токаев назвал Мелони самым заметным политическим деятелем современности

Президент Казахстана назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони самым заметным политическим деятелем современности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня глава государства принял участие в первом саммите "Центральная Азия - Италия". Открывая саммит, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони за визит в Казахстан, а также за инициативу созыва сегодняшней встречи на высшем уровне.

"Для меня большая честь принимать Вас в нашей столице - Астане. Вы первая женщина во главе правительства Италии за всю ее послевоенную историю. По общему признанию всего мирового сообщества, вы являетесь выдающимся и, пожалуй, самым заметным политическим деятелем современности.

Полностью разделяю Ваши взгляды и действия в отношении как внутренних вызовов, так и международных проблем. Благодарю Вас за участие в Международном форуме Астана, где Вы выступили с содержательной речью, позитивно воспринятой политическим и экспертным сообществом", - подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров братских государств Центральной Азии за участие в работе саммита и неизменную поддержку региональной кооперации.

"Центральная Азия с древних времен выступала мостом между Востоком и Западом, играя важнейшую роль в развитии межцивилизационного диалога. Сегодня наш регион как никогда прежде демонстрирует сплоченность и твердую приверженность принципам добрососедства и всеобщего прогресса. Центральная Азия последовательно укрепляет свои позиции как влиятельный субъект международных отношений, продвигая созидательную повестку на международной арене", - отметил глава нашего государства.

По его словам, за более чем три десятилетия Италия показала себя надежным партнером, всецело содействующим устойчивому развитию стран Центральной Азии. Президент выразил уверенность в том, что синергия возможностей в формате "Центральная Азия плюс" создаст мощный задел для расширения взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Итальянской Республикой.

В ходе первого саммита "Центральная Азия - Италия" также выступили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Визит Джорджи Мелони в Казахстан

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры. Добавим, что Джорджа Мелони в свою очередь сегодня назвала Токаева "одним из наиболее прагматичных лидеров".

После этого Токаев предложил открыть в Казахстане филиалы итальянских вузов. Кроме того, Токаев высказался о тарифных конфликтах в мире.

В итоге, Токаев, лидеры стран Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Астане подписали совместную декларацию.