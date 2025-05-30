Джорджа Мелони надела чапан

Фото премьер-министра Италии Джорди Мелони, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, и представшей в чапане, появилось в Сети, передает NUR.KZ.

Фото гостьи страны в казахской национальной одежде появилось в Telegram-канале Борт №1, с комментарием, что Джорджу Мелони принимали в лучших традициях казахского гостеприимства.

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

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Добавим, ранее планировалось, что премьер-министр Италии посетит Казахстан 26-27 апреля. Но позже Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.

26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.