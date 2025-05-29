Джорджа Мелони прилетела в Астану: Токаев встретил ее в аэропорту (фото)
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В столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщили, что глава государства встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом.
Напомним, в апреле появилась информация, что Казахстан 26-27 апреля по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В ходе переговоров на высшем уровне стороны планировали обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.
Позже сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.
26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250372-tokaev-vstretil-v-aeroportu-dzhordzhu-meloni-foto/