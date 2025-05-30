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"Чреваты тяжелыми последствиями": Токаев высказался о тарифных конфликтах в мире

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время первого саммита "Центральная Азия - Италия" высказался о тарифных конфликтах в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев обозначил свое видение перспективных направлений взаимодействия с Италией.

"Первоочередной приоритет - углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления.

Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов", - заявил Президент.

По его мнению, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом для увеличения поставок в Европу своей агропромышленной продукции. Кроме того, серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. В частности, Глава государства Казахстана предложил создать Итальянский торговый дом в Алматы.

Следующей актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в сфере энергетики, которая традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства.

"Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы.

Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее за альтернативной энергетикой. Планомерный переход к низкоуглеродной экономике – один из приоритетов Казахстана. Мы признательны итальянским партнерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны", - сказал президент.

Визит Джорджи Мелони в Казахстан

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Добавим, что Джорджа Мелони в свою очередь сегодня назвала Токаева "одним из наиболее прагматичных лидеров". Несколько часов спустя Токаев назвал Мелони "самым заметным политическим деятелем современности".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2249166-polnostyu-razdelyayu-vashi-vzglyady-tokaev-obratilsya-k-meloni/