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"Важно укреплять сотрудничество на всех уровнях": Джорджа Мелони о визите в Казахстан

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Диалог между Касым-Жомартом Токаевым и Джорджи Мелони
Встреча. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель совета министров Италии Джорджа Мелони провели короткую беседу в столичном аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

"Италия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Европе. Вчера и сегодня в Астане состоялся бизнес-форум с участием многочисленных итальянских предпринимателей. Мы высоко ценим Ваше содействие в развитии деловых связей между нашими странами", - сказал Токаев.

Джорджа Мелони, в свою очередь, отметила, что очень рада впервые посетить Казахстан.

"Как Вы сказали, между нашими странами сложились очень хорошие отношения, но всегда есть возможность добиться большего. Мы рассматриваем Казахстан в качестве очень важного партнера Италии и всей Европы. Кроме того, в настоящее время центральноазиатский регион приобрел стратегическое значение. Благодарю Вас за организацию первого саммита "Италия – Центральная Азия" на уровне глав государств. Думаю, что этот саммит может стать историческим в наших отношениях с регионом. В это непростое время нам очень важно укреплять сотрудничество на всех уровнях", - ответила Мелони.

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Ранее сообщалось, что Казахстан посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони 26-27 апреля. Но позже Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.

26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250378-vazhno-ukreplyat-sotrudnichestvo-na-vseh-urovnyah-dzhordzha-meloni-o-vizite-v-kazahstan/