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Токаев предложил открыть в Казахстане филиалы итальянских вузов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев на саммите. Фото: Акорда

На первом саммите "Центральная Азия - Италия" Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы сотрудничества в сферах образования и культуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В настоящее время около четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в Италии. Мы признательны итальянскому Правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в лучших университетах Вашей страны. Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию", – сказал Токаев.

В целях дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей Глава государства предложил провести в 2026 году серию совместных мероприятий под эгидой Года культурного сближения Центральной Азии и Италии.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой по итогам заседания Совместной декларации.

Напомним, вчера в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Сегодня в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Затем президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Совета министров Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Президент сказал, что между двумя странами сложился тесный политический диалог, развивается прочное экономическое сотрудничество, активно укрепляются культурно-гуманитарные связи.

Также Касым-Жомарт Токаев во время первого саммита "Центральная Азия - Италия" высказался о тарифных конфликтах в мире. Касым-Жомарт Токаев обозначил свое видение перспективных направлений взаимодействия с Италией.

Еще во время саммита "Центральная Азия - Италия" президент Казахстана назвал премьер-министра Италии самым заметным политическим деятелем современности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250747-tokaev-predlozhil-otkryt-v-kazahstane-filialy-italyanskih-vuzov/