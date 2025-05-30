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Как встретили Джорджу Мелони в Акорде (фото)

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Встреча Джорджи Мелони
Встреча Джорджи Мелони. Фото: Акорда

Сегодня в Астане состоялась торжественная встреча председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, прибывшей с официальным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана и премьер-министр Италии представили друг другу членов официальных делегаций.

Встреча Джорджи Мелони
Встреча Джорджи Мелони. Фото: Акорда

Встреча Джорджи Мелони
Встреча Джорджи Мелони. Фото: Акорда

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Встреча Джорджи Мелони
Встреча Джорджи Мелони. Фото: Акорда

Встреча Джорджи Мелони
Встреча Джорджи Мелони. Фото: Акорда

Встреча Джорджи Мелони
Встреча Джорджи Мелони. Фото: Акорда

После встречи Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры.

"Ваш визит - это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия.

Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества.

Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами", - сказал президент Казахстана.

Переговоры
Переговоры. Фото: Акорда

Переговоры
Переговоры. Фото: Акорда

"Хочу еще раз выразить Вам благодарность за приглашение и теплый прием, а также за то, что предоставили мне возможность выступить с речью на Международном форуме Астана, который становится все более значимой площадкой для диалога.

Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион - как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это.

Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами", - отметила председатель Совета министров Италии.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: Акорда

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

До этого сообщалось, что Казахстан посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони 26-27 апреля. Но позже Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.

26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250564-kak-vstretili-dzhordzhu-meloni-v-akorde-foto/