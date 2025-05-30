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О чем говорится в совместной декларации Токаева, Мелони и лидеров Центральной Азии

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Лидеры стран на саммите "Центральная Азия + Италия".
Лидеры стран на саммите "Центральная Азия + Италия". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев, лидеры стран Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Астане подписали совместную декларацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главы государств Центральной Азии и председатель Совета министров Итальянской Республики по итогам первого саммита "Центральная Азия + Италия" подписали декларацию.

Приводим полное содержание декларации, опубликованной на сайте Акорды.

  1. В ходе открытого и конструктивного диалога лидеры, напомнив о существующих исторических связях между регионом и Италией, обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между государствами Центральной Азии и Италией, и высоко оценили развитие отношений за последние три десятилетия с момента установления дипломатических связей.
  2. Лидеры отметили достигнутый прогресс после проведения третьей министерской конференции в формате "Центральная Азия + Италия", состоявшейся в Риме в 2024 году, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства, основанного на общих ценностях, взаимном уважении и общих интересах.
  3. Была подчеркнута широта двустороннего сотрудничества, а также развитие связей между государствами Центральной Азии и Италией в рамках Европейского союза (ЕС) и других многосторонних платформ.
  4. Глава итальянского правительства выразила поддержку устремлениям государств Центральной Азии к углублению регионального сотрудничества. В этой связи, была подчеркнута важность консультативных встреч глав государств Центральной Азии, играющих ключевую роль в продвижении регионального сотрудничества, многостороннего взаимодействия, укреплении мира и стабильности, достижении устойчивого развития и коллективном реагировании на текущие вызовы для региона.
  5. Лидеры приветствовали подписание 13 марта 2025 года Договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, а также соглашение между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке соприкосновения границ их государств, что будет способствовать миру и процветанию в регионе.
  6. Саммит приветствовал активизацию отношений между Центральной Азией и ЕС, отметив важность стратегии ЕС по Центральной Азии, а также совместной дорожной карты, разработанной в 2023 году, для углубления связей. Лидеры особо подчеркнули значимость результатов 20-ой министерской встречи "Центральная Азия - Европейский Союз", прошедшей 27 марта 2025 года в Ашхабаде, и первого саммита "Центральная Азия - ЕС", прошедшего 3-4 апреля 2025 года в Самарканде, который вывел сотрудничество на уровень стратегического партнерства.
  7. Лидеры выразили признательность за совместные усилия и текущие проекты в рамках многосторонних платформ, особенно в рамках Организации Объединенных наций и ее специализированных учреждений. Отражая давнее многостороннее сотрудничество между Италией и странами Центральной Азии, лидеры признали активную роль и приверженность Италии в решении вопросов безопасности, экологии и инфраструктуры, а также ее инициативы, направленные на содействие сотрудничеству и инновациям в регионе.
  8. Лидеры подтвердили свою решимость сотрудничать в интересах мира, безопасности, демократии, продвижения прав человека и верховенства права, и устойчивого развития. Лидеры Центральной Азии и Италии вновь заявили о своей неизменной приверженности принципам Устава ООН, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств, защиту прав человека и основных свобод, отказ от применения силы или угрозы ее применения, а также мирное разрешение международных споров. Выражена поддержка усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира во всех конфликтах на основе соблюдения норм международного права и принципов, закрепленных в уставе ООН.
  9. Выражена готовность к обсуждению возможности сотрудничества в целях устойчивого прогресса Африканского континента в соответствии со стратегическим видением Италии, изложенным в плане Маттеи.
  10. Лидеры подчеркнули важность решения ключевых глобальных вызовов. Они договорились усилить сотрудничество в противодействии возникающим угрозам, укрепить взаимодействие в борьбе с изменением климата, терроризмом и киберугрозами, экстремизмом, незаконной миграцией, а также всеми видами незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, таких как фентанил.
  11. В этой связи, лидеры договорились о дальнейшем развитии диалога и сотрудничества между Италией и Центральной Азией в сфере безопасности посредством регулярных встреч на региональном уровне, с особым акцентом на сотрудничество правоохранительных органов, противодействие незаконным видам трафика - таким как торговля наркотиками, оружием и людьми, а также на меры по дерадикализации и предотвращению экстремизма. Выражен интерес к дальнейшему изучению возможностей для расширения обмена информацией, опытом, знаниями, передовыми практиками и специальному обучению квалифицированных кадров.
  12. Лидеры приветствовали устойчивый рост экономических связей между Центральной Азией и Италией, и подтвердили свою общую приверженность углублению торгово-экономического взаимодействия, привлечению инвестиций и поддержке развития малого и среднего бизнеса.
  13. Основываясь на устойчивом экономическом росте и стабильном увеличении двусторонней торговли между Центральной Азией и Италией, лидеры договорились принять меры по расширению сотрудничества во взаимосвязанных сферах, таких как природные ресурсы, климат и энергетика - включая возобновляемые источники энергии (например, солнечную, ветровую, гидроэнергию и др.), критически важные сырьевые материалы, сельское хозяйство, взаимосвязанность и критически важная инфраструктура - в том числе посредством стратегии ЕС "Global Gateway".
  14. Лидеры подчеркнули важность решения экологических проблем, таких как кризис Аральского моря, таяние ледников и обеспечение устойчивого развития горных районов. Они отметили значимость дальнейшего сотрудничества по водным вопросам, включая внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, и в этой связи приветствовали инициативы по проведению мероприятий высокого уровня по указанным темам. Лидеры также приветствовали участие Италии в экологических инициативах в Центральной Азии, включая пилотные проекты, связанные с кризисом Аральского моря.
  15. Лидеры отметили необходимость усиления сотрудничества между Центральной Азией и Италией в энергетическом секторе, призвав к укреплению сотрудничества на всех уровнях в данной сфере. Признали важность создания эффективной правовой и регуляторной базы для привлечения иностранных инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике и продвижению устойчивых энергетических решений. Лидеры отметили опыт Италии в сфере технологических инноваций, которые могут служить в качестве катализатора развития возобновляемых источников энергии.
  16. Лидеры отметили значительный потенциал государств Центральной Азии в области возобновляемой энергетики и производства водорода.
  17. Они достигли договоренности о поддержке сотрудничества и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как надежного и эффективного мультимодального коридора между Центральной Азией и Европой, и призвали итальянские железнодорожные и логистические компании к участию в проектах в сфере транспорта, инфраструктуры и консалтинга. Лидеры подчеркнули важность улучшения железнодорожной взаимосвязанности в регионе и договорились продолжить развитие ТМТМ, что также отражает общие приоритеты, предусмотренные стратегией ЕС "Глобальные ворота".
  18. Лидеры отметили, что достижение климатических и цифровых целей требует решения задач, связанных с добычей и переработкой критически важного сырья. В этой связи, страны Центральной Азии и Италии согласились искать взаимовыгодные партнерства для содействия устойчивому экономическому развитию, в том числе через формирование цепочек добавленной стоимости в странах-производителях.
  19. Лидеры признали важность учета экономических, экологических и градостроительных последствий инфраструктурных и промышленных проектов в отдельных районах Центральной Азии, с целью обеспечения устойчивого роста и повышения качества жизни населения.
  20. Лидеры договорились о запуске совместных мероприятий, направленных на обмен знаниями и институциональное сотрудничество в ключевых секторах. К ним относятся: предложение провести круглый стол по вопросам сотрудничества в области водных ресурсов в формате "Центральная Азия + Италия" до 2026 года и круглый стол по энергетическому сотрудничеству в 2027 году, в частности по продвижению технологий устойчивого производства энергии и повышения ее эффективности.
  21. Лидеры выступили за создание платформ для обмена знаниями с целью более эффективного решения глобальных вызовов в таких сферах, как энергетика, водные ресурсы, устойчивое сельское хозяйство, здравоохранение и взаимосвязанность. На этом фоне, они приветствовали формирование сети обмена знаниями между шестью странами. Особенно отмечен вклад Италии в реализацию технологических программ в Центральной Азии как важный фактор продвижения инноваций и укрепления сотрудничества.
  22. Лидеры вновь выразили заинтересованность в возможном сотрудничестве в сфере миграции и подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия в области технического и профессионального образования.
  23. Лидеры подчеркнули важность расширения связей в области академического обмена, науки, исследований и инноваций, а также в сфере туризма. Призвали к дальнейшим шагам по развитию гуманитарных связей. Отметили необходимость интенсификации молодежных обменов и совместных инициатив, направленных на сближение своих молодых поколений. Вклад Италии в технологические программы в регионе был отмечен как ключевой фактор, способствующий развитию как инноваций, так и сотрудничества.
  24. Лидеры договорились способствовать дальнейшим контактам и приняли к сведению предложение Кыргызской Республики о проведении у себя следующего саммита "Центральная Азия + Италия" в 2027 году, а также организовать четвертую конференцию министров иностранных дел весной 2026 года в Италии.
  25. Председатель Совета министров Итальянской Республики, а также президенты Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан выразили благодарность президенту Республики Казахстан за теплый прием и успешную организацию встречи в Астане.

Визит Джорджи Мелони в Казахстан

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

Добавим, что Джорджа Мелони в свою очередь сегодня назвала Токаева "одним из наиболее прагматичных лидеров". Несколько часов спустя Токаев назвал Мелони "самым заметным политическим деятелем современности".

Кроме того, Токаев высказался о тарифных конфликтах в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250753-o-chem-govoritsya-v-sovmestnoy-deklaracii-tokaeva-meloni-i-liderov-centralnoy-azii/