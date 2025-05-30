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"Считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров": о чем говорила Джорджа Мелони с Токаевым

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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Совета министров Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, открывая встречу, глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан и Италия являются стратегическими партнерами, отношения которых основаны на взаимном уважении, доверии и общих интересах.

Президент сказал, что между двумя странами сложился тесный политический диалог, развивается прочное экономическое сотрудничество, активно укрепляются культурно-гуманитарные связи.

Переговоры
Переговоры. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов за прошлый год.

"Мы высоко ценим стремление и приверженность итальянского Правительства под Вашим руководством к развитию тесных отношений с Казахстаном не только в сфере торговли и инвестиций, но и в укреплении связей и сотрудничества между парламентами наших стран.

Мы также искренне благодарны за наше взаимодействие в гуманитарной сфере. Ваш визит имеет огромное значение в плане придания мощного импульса дальнейшему развитию нашего сотрудничества. Убежден, что Казахстан и Италия продолжат выступать на международной арене в качестве надежных и стратегических партнеров", – отметил он.

Президент добавил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Он указал, что около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.

Переговоры
Переговоры. Фото: Акорда

Джорджа Мелони высказала мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами в полной мере соответствует духу стратегического партнерства

"Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно.

Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых - это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали.

Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления - именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток", - заявила премьер-министр.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих поступательному развитию казахско-итальянских отношений.

Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры.

До этого сообщалось, что Казахстан посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони 26-27 апреля. Но позже Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.

26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250609-schitayu-vas-odnim-iz-naibolee-pragmatichnyh-liderov-o-chem-govorila-dzhordzha-meloni-s-tokaevym/