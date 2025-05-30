Токаев лично проводил в столичном аэропорту Джорджу Мелони (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны.
Визит Джорджи Мелони в Казахстан
Напомним, сегодня в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
Позже в Акорде сообщили, о чем в аэропорту говорили президент Казахстана и председатель совета министров Италии. Касым-Жомарт Токаев отметил уверенность, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса двусторонним отношениям.
Также в Акорде показали, как прошла торжественная церемония встречи Джорджи Мелони, после которой состоялись переговоры. Добавим, что Джорджа Мелони в свою очередь сегодня назвала Токаева "одним из наиболее прагматичных лидеров".
После этого Токаев предложил открыть в Казахстане филиалы итальянских вузов. Кроме того, Токаев высказался о тарифных конфликтах в мире.
Еще президент Казахстана назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони самым заметным политическим деятелем современности. Также в Акорде показали фото, на котором Мелони запечатлена в чапане.
В итоге, Токаев, лидеры стран Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите в Астане подписали совместную декларацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250810-tokaev-lichno-provodil-v-stolichnom-aeroportu-dzhordzhu-meloni-foto/