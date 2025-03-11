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Крушение самолета AZAL: в МИД Азербайджана поблагодарили Казахстан за содействие

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Джейхун Байрамов
Касым-Жомарт Токаев и Джейхун Байрамов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне от имени президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Актау.

Токаев принял главу МИД Азербайджана
Токаев принял главу МИД Азербайджана. Фото: Акорда

Также сообщается, что в ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны.

Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2219367-krushenie-samoleta-azal-v-mid-azerbaydzhana-poblagodarili-tokaeva-za-sodeystvie/