Кадыров наградил выживших членов экипажа разбившегося в Актау лайнера

Выживших членов экипажа лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку — Грозный, наградят медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой", — заявил Кадыров.

Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий авиакатастрофы, добавил глава Чечни.

По словам Кадырова, в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном установят мемориальную плиту. Он также выразил соболезнования семьям погибших и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.