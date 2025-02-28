Кадыров наградил выживших членов экипажа разбившегося в Актау лайнера
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Выживших членов экипажа лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку — Грозный, наградят медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой", — заявил Кадыров.
Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий авиакатастрофы, добавил глава Чечни.
По словам Кадырова, в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном установят мемориальную плиту. Он также выразил соболезнования семьям погибших и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224325-kadyrov-nagradil-vyzhivshih-chlenov-ekipazha-razbivshegosya-v-aktau-laynera/