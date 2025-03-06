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Расследование крушения самолета в Актау: Бозумбаев встретился с представителем ИКАО

Опубликовано:

Канат Бозумбаев
Канат Бозумбаев: primeminister.kz

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Канат Бозумбаев выразил признательность ИКАО за постоянную поддержку по вопросам сотрудничества с Казахстаном и поблагодарил за своевременное направление независимого эксперта Тормодура Тормодссона на место крушения судна Azerbaijan Airlines.

"Хочу отметить Казахстан и всю комиссию по расследованию за их усилия, которые позволили завершить этот предварительный отчет менее чем за 1,5 месяца после катастрофы. Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение Конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования", - подчеркнул Николя Ралло.

Напомним, что итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы в Актау будет опубликован до конца текущего года в соответствии с Чикагской конвенцией.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226083-rassledovanie-krusheniya-samoleta-v-aktau-kanat-bozumbaev-vstretilsya-s-predstavitelem-ikao/