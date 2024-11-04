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Сотрудничество Астаны и Парижа: Токаев раскрыл цели госвизита во Францию

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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон.
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/bort_01

Статья Касым-Жомарта Токаева опубликована во французской газете "Le Figaro", в которой он рассказал о совместных проектах Астаны и Парижа и раскрыл цели госвизита во Францию, передает NUR.KZ.

"Мы рады совместной с президентом Эмманюэлем Макроном реализации инициативы One Water Summit, которая состоится в декабре этого года с целью усиления сотрудничества по всем вызовам, связанным с водными ресурсами, дабы достичь самой жизненно важной цели устойчивого развития ООН: "Чистая вода и санитария для всех".

Кроме того, твердая приверженность принципу добрососедства позволяет нам развивать внутрирегиональную интеграцию через такие проекты, как "Срединный коридор" - стратегический проект, связывающий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море", - говорится в статье президента.

Речь, как отмечено, идет не только о расширении торговых путей - две страны рассматривают возможность укрепления духа сотрудничества, способствующего взаимовыгодным экономическим связям между различными регионами.

"Такие усилия важны для обеспечения энергетической безопасности Европы и Франции, что является важным аспектом наших двусторонних отношений. Казахстан, являющийся мировым лидером по производству природного урана, рассчитывает сохранить свой статус надежного партнера французской атомной промышленности", - отмечается в статье Токаева.

Сообщается также, что во время визита президента Э.Макрона в Астану в ноябре прошлого года две страны выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества в сферах редкоземельных металлов, возобновляемой энергии и гражданской атомной энергетики, что открывает новые перспективы для расширения нашего стратегического партнерства.

"Положительный исход недавнего общенационального референдума по вопросу строительства первой в независимом Казахстане атомной электростанции закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Безусловно, это также будет способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности.

Это чрезвычайно важно в нынешнем контексте турбулентности. Поэтому необходимо, чтобы такие средние державы, как Казахстан, использовали свои возможности для продвижения многостороннего диалога и обеспечения глобальной и региональной стабильности", - говорится в статье.

Казахстан, как отмечает Токаев в статье, всегда ведет проактивную, прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, и намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами.

"Мы рассчитываем на работу с Францией, которая пользуется бесспорным авторитетом на международной арене и имеет большой дипломатический опыт. Вместе мы сможем внести свою лепту в построение стабильного и процветающего мира, гарантируя безопасное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и всеобщий прогресс.

Именно с таким видением, по приглашению президента Французской Республики, я совершаю свой государственный визит в Париж, первый в истории наших отношений", - отмечается в статье.

В целом, как отмечает Токаев в статье, приходится констатировать, что современный мир становится все более непредсказуемым и находится в положении беспрецедентной турбулентности и геополитической поляризации.

"Ситуацию осложняют два больших планетарных вызова: стремительно нарастающее климатическое потепление и массовое миграционное движение. Эти факторы, взаимно усиливая друг друга, ведут к разрушительным последствиям, от которых страдают миллионы людей по всему миру.

Однако существующие системы управления и международные механизмы реагирования оказываются недостаточно эффективными в условиях таких кризисов. Особенно тревожно констатировать, что многосторонние институты все чаще оказываются в тупике. Пример ООН наглядно демонстрирует этот кризис. Эта организация, созданная изначально как символ всемирной солидарности, остаётся сегодня незаменимой и сталкивается с серьёзными сложностями.

Традиционные сверхдержавы, экономические и политические мастодонты расходятся по крупным текущим вопросам повестки дня. Последствия этих разногласий особенно остро ощущаются в регионах, где конфликты приобретают затяжной характер, тогда как структуры, созданные для разрешения этих разногласий, в первую очередь ООН, парализованы.

Таким образом, нам следует принять, что "геополитическая система координат" претерпела существенные изменения и переосмыслить мультилатерализм", - отмечается в публикации.

И, по мнению президента Казахстана, одним из ключевых аспектов новой реальности является признание растущей роли группы средних держав. Экономическая и политическая важность этих стран растет, а их взвешенная и конструктивная позиция становится преимуществом в условиях глобальной неопределенности.

"Поскольку крупные державы не способны достичь консенсуса, именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность глобальному сотрудничеству.

На протяжении многих лет Казахстан активно проводит сбалансированную внешнюю политику и участвует в продвижении дипломатических инициатив по всему миру. Новый статус средней державы действительно налагает на нашу страну большую ответственность по осуществлению данной важной миссии.

Перед лицом текущих вызовов и роста рисков возникновения конфликтов Казахстан сопровождает миротворческие процессы и межцивилизационный диалог. Предоставляя площадку Азербайджану и Армении для переговоров по мирному договору, мы всемерно поддерживаем стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях. Ранее Астана принимала переговоры по сирийской проблематике, а также предоставляла площадку для многосторонних переговоров по иранской ядерной программе.

Наконец, мы регулярно проводим съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые служат уникальной платформой для продвижения межконфессионального диалога. Все эти действия отражают наши общие ценности солидарности, равенства и мира - ключевые принципы, которые мы разделяем с Францией", - отмечает президент в статье.

Напомним, в конце октября стало известно, что в скором времени глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Францию с государственным визитом.

Последний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз - в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".

Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

В феврале этого года стало известно, что президент Казахстана подарил Эмманюэлю Макрону щенят породы тазы, которые ему приглянулись на выставке в Астане. С тех пор в Сети неоднократно появлялись снимки Макрона с подаренными ему собаками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181164-sotrudnichestvo-astany-i-parizha-tokaev-raskryl-celi-gosvizita-vo-franciyu/

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