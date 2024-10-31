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Токаев совершит визит во Францию и встретится с Макроном

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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

В начале следующей недели глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Францию с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, во Францию Токаев прилетит по приглашению главы республики Эмманюэля Макрона. Визит состоится 4-5 ноября.

"В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов", – сообщили в Акорде.

Последний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз – в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".

Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

В феврале этого года стало известно, что президент Казахстана подарил Эмманюэлю Макрону щенят породы тазы, которые ему приглянулись на выставке в Астане. С тех пор в Сети неоднократно появлялись снимки Макрона с подаренными ему собаками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181452-tokaev-otpravitsya-vo-franciyu-na-etoy-nedele/

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