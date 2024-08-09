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Мирзиеев в Казахстане получил еще одну награду из рук Токаева (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Глава Узбекистана был удостоен еще одной награды - ее он получил из рук президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В завершение саммита Касым-Жомарт Токаев в качестве председателя Консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил Почетным знаком президента Узбекистана Шавката Мирзиеева", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".

Напоминм, сегодня в Астане состоятся первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" и шестая Консультативная встреча глав государств ЦА. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран Центральной Азии.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня прилетел в Астану. Лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера.

А до этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

Также вчера вечером главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера". ️

Стоит отметить, что ожидался приезд премьер-министра Японии Фумио Кишиды, однако его визит отменился.

Также сегодня VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии продолжилась в расширенном формате. К мероприятию в качестве почетных гостей присоединились президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146945-mirzieev-v-kazahstane-poluchil-eshche-odnu-nagradu-iz-ruk-tokaeva-foto/

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