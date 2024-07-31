О планах Токаева на начало августа рассказали в Акорде

В августе Касым-Жомарт Токаев примет в Астане двух иностранных президентов, а также поучаствует в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В официальном Telegram-канале Акорды уточняются даты мероприятий с участием президента Токаева.

Сообщается, что по приглашению главы государства 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан.

9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Напомним, в конце июля советник и пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже, так как эта поездка не предусмотрена в рабочем графике главы государства.

Вчера, 30 июля, Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и дал ему поручения. Также президент побеседовал с главой Верховного суда.