О планах Токаева на начало августа рассказали в Акорде
Опубликовано:
В августе Касым-Жомарт Токаев примет в Астане двух иностранных президентов, а также поучаствует в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В официальном Telegram-канале Акорды уточняются даты мероприятий с участием президента Токаева.
Сообщается, что по приглашению главы государства 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан.
9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Напомним, в конце июля советник и пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев не поедет на Олимпиаду в Париже, так как эта поездка не предусмотрена в рабочем графике главы государства.
Вчера, 30 июля, Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и дал ему поручения. Также президент побеседовал с главой Верховного суда.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2142423-o-planah-tokaeva-na-nachalo-avgusta-rasskazali-v-akorde/