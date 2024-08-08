Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану (фото)

Опубликовано:

Ильхам Алиев и Олжас Бектенов
Ильхам Алиев и Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану - он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств ЦА. В столичном аэропорту его встретил премьер Олжас Бектенов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Отмечается, что Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. За последние пять лет объем взаимной торговли вырос с 5,7 млрд до 11 млрд долларов. Торговля Казахстана со странами ЦА в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки в 8 млрд долларов.

Между тем товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам прошлого года увеличился на 14,3% и составил 529,4 млн долларов, за январь-июнь - 280,6 млн долларов.

Отметим, что в последний раз президент Азербайджана был в Астане в начале июля - тогда он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Вчера в столицу прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня в Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

Кроме того, президент Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146455-prezident-azerbaydzhana-ilham-aliev-pribyl-v-astanu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie