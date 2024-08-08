Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану - он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств ЦА. В столичном аэропорту его встретил премьер Олжас Бектенов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Отмечается, что Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. За последние пять лет объем взаимной торговли вырос с 5,7 млрд до 11 млрд долларов. Торговля Казахстана со странами ЦА в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки в 8 млрд долларов.

Между тем товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам прошлого года увеличился на 14,3% и составил 529,4 млн долларов, за январь-июнь - 280,6 млн долларов.

Отметим, что в последний раз президент Азербайджана был в Астане в начале июля - тогда он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Вчера в столицу прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня в Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

Кроме того, президент Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана.