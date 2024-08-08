Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана

Главу Таджикистана в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония".

Сообщается, что на сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь-июнь текущего года объем взаимной торговли между двумя странами составил 575,7 млн долларов При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9%.

"Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесет мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Астану прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Также в столицу уже прибыл президент Азербайджана.

А вчера в столицу прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня в Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

К слову, Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. А первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" состоится 9 августа. Специально на мероприятие прилетит премьер-министр Фумио Кисида.