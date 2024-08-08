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Президент еще одной страны прилетел в Астану

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Садыр Жапаров и Олжас Бектенов
Жапаров и Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану. Он примет участие в двух важных межгосударственных мероприятиях, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Президент Кыргызстана примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов.

В аэропорту Садыра Жапарова встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Сегодня в Астану, помимо Жапарова, уже прибыл президент Азербайджана.

А вчера в столицу прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня в Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

К слову, Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. А первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" состоится 9 августа. Специально на мероприятие прилетит премьер-министр Фумио Кисида.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146494-prezident-eshche-odnoy-strany-priletel-v-astanu/

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